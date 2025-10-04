В школе в Березовском проведут проверку из-за ободка в форме кокошника

В школе в Березовском (Свердловская область) пройдет проверка регионального министерства образования. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на профильного министра в Свердловской области Светлану Тренихину. Ранее, по данным СМИ, ученицу школы не пустили на уроки в ободке в форме кокошника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Тренихина заявила, что комиссия уже начала свою работу и «изучит все обстоятельства произошедшего, даст оценку поведения педагогического состава, а также нарушений, если такие будут обнаружены». Она добавила, что в министерстве дали рекомендации директору школы.

Ученицу школу в Березовском попросили снять ободок, по форме повторяющий кокошник, пишет Е1. Как рассказала порталу мама девочки, учитель в школе попросила девочку не надевать такой ободок, сказав, что она «не на карнавале».

Анна Капустина