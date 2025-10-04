Российское вино вливается в бюджет

Рестораторам не хватает бюджетного вина. Выбор сократился после повышения пошлин для напитков из недружественных стран. Ставка выросла вдвое и составляет от $2 за литр. Кроме того, на доступность ассортимента повлияли акцизы, которые в 2024 году выросли в три раза, сообщает портал Shopper`s со ссылкой на участников рынка. За первое полугодие 2025-го Россия импортировала на треть меньше вина, чем за аналогичный период прошлого года. По данным «РИА Новости», первое место в поставках заняла Италия, второе — Грузия, третье — Латвия.

Заведениям приходится корректировать винные карты, но не повышая цены, говорит владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская: «Закупочные цены выросли, и мы не можем делать наценку, которая была раньше.

То есть сейчас рестораны не зарабатывают на вине, как раньше. Но расходы остались, и хорошая посуда для вина стоит очень дорого. Мы, конечно, стараемся удерживать цену, потому что хочется продавать вкусное вино, а не уменьшать карту до такой степени, чтобы людям было нечего выбрать. Естественно, мы пытаемся сохранить регионы, которые у нас раньше были. Выбор стал меньше, а цены — выше.

Мы продаем российские вина и приучаем гостей к тому, что они стали очень достойными, но пока это все в процессе. Одно вино уходит с рынка, второе приходит, но все равно выбор есть. И проблем с закупками нет»

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в торговых сетях наибольшая доля российских вин приходится на ценовую категорию до 1 тыс. руб. за бутылку. До 50% в этом сегменте приходится на отечественные вина. В категории вин до 2 тыс. руб. российской является только каждая 10-я бутылка. У производителей есть проблемы с объемами, отмечают в торговых сетях. Они не могут договориться на стабильные поставки в больших объемах с молодыми хозяйствами. Хотя интересные марки в России есть, уверяет винный промоутер Влада Лесниченко: «Я бы посоветовала пробовать сейчас как можно больше — ходить на дегустации, работать с разными виноторговыми компаниями, которые все равно пытаются привести для нас что-то хорошее и отбирать достойные варианты среди российского вина.

Есть еще один вариант — работать с производителями напрямую. Это может быть сложнее. Многие сейчас говорят: "Как?" Ведь нам нужно выкупать вино коробками, в больших количествах, и ждать долгую логистику, непонятно, и как перечислять деньги. Но кто ищет, тот всегда найдет. Можно вложить деньги в несколько коробок, но зато точно знать, что у тебя есть классное российское вино, которое производится в небольшом количестве, и будет в твоем распоряжении какое-то время.

Мы видим, как большие предприятия налаживают свою работу так, что они пытаются сделать чистые, очень интересные и конкурентоспособные вина. Знать такие вина, уметь их выбирать — тоже классное качество. Наши резервуарные вина очень хорошо стали мимикрировать под просекко.

И как раз такое среднего качества просекко отлично перекрывается нашими предложениями».

С начала 2025 года стоимость вина у некоторых производителей выросла на 30%, констатируют участники рынка. В 2026-м цены могут прибавить еще больше. Правительство запланировало повышение акцизов с 1 января 2026 года. Как сообщал “Ъ”, ставка для тихих вин увеличится почти на треть, для игристых вин — почти на 9%, для плодовых вин и винных напитков — на 11,5%.

Юлия Савина