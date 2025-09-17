Через петербургский порт не пустили 100 тонн арахиса из-за мухи-горбатки

Из Центральной Америки в Большой морской порт Санкт-Петербурга прибыло 100 тонн арахиса. Из-за наличия в партии карантинного объекта его не пустили в Россию, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: межрегиональное управление Россельхознадзора

В порт прибыла импортная партия очищенного арахиса из Никарагуа. На дне контейнера нашли живое имаго насекомого по морфологическим признакам схожего с карантинным организмом.

ФГБУ «ЦОК АПК» исследовало объект в лаборатории и подтвердило, что это многоягодная муха-горбатка. В связи с этим провоз партии арахиса на территорию России запрещен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что наличие аналогичного карантинного объекта стало причиной недопуска в РФ более 55 тонн табачного сырья.

Татьяна Титаева