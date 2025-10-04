CBS: США будут выплачивать $2500 подросткам-мигрантам за добровольную депортацию

Власти США планируют начать выплачивать подросткам-мигрантам пособие в размере $2500, если они добровольно решат вернуться на родину. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на государственное уведомление.

Министерство внутренней безопасности «предоставит единовременную стипендию на переселение в размере 2500 долларов США... детям-иностранцам в возрасте 14 лет и старше без сопровождения взрослых, которые приняли решение добровольно покинуть Соединенные Штаты с даты настоящего уведомления и в дальнейшем»,— написано в уведомлении, которое в пятницу разослали сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS).

Пособие в размере $2500 предоставят детям-мигрантам, которые находятся под опекой Управления по переселению беженцев HHS. Однако дети из Мексики не будут иметь право получить это пособие. В уведомлении HHS написано, что выплаты предназначены для «поддержки усилий по реинтеграции после отъезда».

Однако источники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что программа добровольного выезда из страны изначально предлагается 17-летним подросткам. Там отметили, что этот вариант дает детям без сопровождения «выбор и позволяет принять осознанное решение о своем будущем».

Это пособие — одна из мер администрации президента США Дональда Трампа для увеличения числа нелегальных иммигрантов, покидающих страну, подчеркнули в CBS News. В последние месяцы власти предлагали взрослым иммигрантам-нелегалам премию в размере $1000 в случае их добровольного возвращения на родину, а также помощь в организации поездки.