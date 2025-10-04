Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкину доложат по делу об избиении екатеринбуржца в дорожной ссоре

Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании дела об избиении жителя Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре Следкома.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным ведомства, драка началась из-за дорожного конфликта. Мигрант нанес другому мужчине несколько ударов и тот упал, выяснили, что он получил телесные повреждения.

И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексей Надбитов доложит Александру Бастрыкину об обстоятельствах произошедшего и результате следственных действий.

Анна Капустина

