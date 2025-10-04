На форуме 100+ предложили ввести налоговые каникулы для снижения роста цен жилья

Фактором снижения темпов роста цен на жилье могут стать налоговые каникулы, заявили эксперты Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в ходе дискуссии на форуме 100+ TechnoBuild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эксперты предложили ввести налоговые каникулы на период 2-3 года для «системных застройщиков, участвующих в реализации национальных приоритетов и возводящих объекты социальной инфраструктуры».

«В сегодняшних реалиях невозможно заранее достоверно спрогнозировать, сколько налогов закладывать в бюджет строительной организации. Это зависит от того, насколько успешно пойдут продажи»,— пояснил руководитель отдела внутреннего контроля и аудита строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Владимир Лебедев.

В ходе обсуждения доцент, заведующий сектором инфраструктурного развития и экономико-математического моделирования Института экономики УрО РАН Светлана Котлярова отметила снижение темпов ввода жилья в Свердловской области и рост нераспроданных площадей у застройщиков. По ее словам, это может грозить недостижением целевых показателей обеспеченности жильем.

Анна Капустина