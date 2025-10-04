Аэропорт Мюнхена второй раз за сутки приостановил полеты из-за БПЛА

Аэропорт Мюнхена второй раз сутки приостановил полеты из-за сообщений о замеченных БПЛА. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пилота отмененного рейса. По его словам, обе взлетно-посадочные полосы аэропорта были закрыты. В воздухе работают полицейские вертолеты.

Представитель полиции аэропорта подтвердил закрытие полос, отметив, что причина происшествия пока не установлена.

В четверг вечером полеты в аэропорту Мюнхена уже ограничивались на несколько часов из-за обнаружения дронов неизвестного происхождения. По данным газеты Bild, беспилотники также были замечены над «инновационным центром» немецкого бундесвеpa на аэродроме в Эрдинге.