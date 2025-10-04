В Екатеринбурге открылась выставка про Отечественную войну 1812 года

В выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) презентовали экспозицию «Император Александр I и Отечественная война 1812 года» из собрания музея-заповедника «Бородинское поле».

Презентация экспозиции «Император Александр I и Отечественная война 1812 года» из собрания музея-заповедника «Бородинское поле» Фото: София Паникова Мушкетер Екатеринбургского пехотного полка (П.Ф. Космолинский, Москва, 1975-1980-й) под №11 Фото: София Паникова Старший научный сотрудник Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Сергей Хомченко Фото: София Паникова Мундир офицера Лейб-гвардии Измайловского пехотного полка из гардероба императора Александра І (1814-1817 гг.) Фото: София Паникова

Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов отметил, что выставка предметов той эпохи в таком масштабе проходит в Екатеринбурге впервые.

«Выставка посвящена не только 1812 году, но и императору Александру I. Это тоже особая личность, особый период нашей истории и нашего края. Буквально в эти дни исполняется 201 год со дня приезда императора Александра I в Екатеринбург. В ноябре мы будем отмечать 200 лет со дня его памяти», рассказал он.

На презентации Александр Емельянов и его коллеги примерили аутентичные костюмы. Гендиректор вышел в форме унтер-офицера Екатеринбургского пехотного полка 1812 года на период Бородинской битвы.

Первый зал посвящен развитию русско-французских отношений. Как пояснил старший научный сотрудник Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Сергей Хомченко, здесь и неудачное для русской армии военное противостояние в союзе с Австрией и Пруссией, и вынужденный союз с Францией, заключенный в 1807 году в результате личной встречи Александра I и Наполеона.

Далее можно увидеть образы русской императорской армии, противостоящей Наполеону. В экспозиции: гравированные портреты «отцов-командиров» и графические изображения солдат различных полков, подлинные образцы обмундирования и снаряжения, военно-исторические миниатюры разных войск.

«В нашем музее есть большая коллекция работ московского скульптора и художника Петра Космолинского, который всю жизнь посвятил изготовлению таких оловянных солдатиков. Он сам вырезал формы, отливал фигурки и раскрашивал по цветам определенных полков», рассказал Сергей Хомченко.

Следующий раздел раскрывает ход Отечественной войны 1812 года и ее ключевые сражения. Батальные гравюры дополнены археологическими находками с Бородинского поля, а также подлинным автографом императора и офицерским мундиром лейб-гвардии Измайловского полка, принадлежавшим лично Александру I.

Образ императора присутствует в цикле памятных медальонов Федора Толстого, посвященных Отечественной войне. Александр I увековечен в медалях и многочисленной сувенирной продукции, появившейся в 1912 году к столетию победы над Наполеоном. На обороте каждой медали было изображение императора в виде древнеславянского божества Войны Родомысла.

Завершает выставку канонический портрет Александра I в последние годы жизни, выполненный в мастерской автора Военной галереи Зимнего дворца Джорджа Доу.

Выставка будет работать до 18 января.

София Паникова