Сегодня день рождения у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

— Уважаемая Мария Алексеевна! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь настоящим примером самоотверженного служения детям. Сегодня Вы делитесь своим богатым опытом на самом высоком уровне, занимаетесь решением приоритетных государственных задач — защитой детства и поддержкой семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Уверен, что эта работа послужит на благо наших граждан и в рамках создаваемой вами Всероссийской службы помощи семьям. Благодарю Вас за плодотворное и конструктивное взаимодействие в интересах детей. Ваше неравнодушие, личная вовлеченность в судьбу подопечных, готовность к открытому диалогу и поиску эффективных решений заслуживают самой высокой оценки. Уважаемая Мария Алексеевна! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и дальнейших успехов на этом столь важном и ответственном поприще. Пусть все Ваши благородные начинания находят поддержку и успешно реализуются!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»