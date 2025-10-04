Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС «серьезной для ядерной безопасности»

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал «серьезной ситуацией для ядерной безопасности» 10-дневное отключение внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По данным МАГАТЭ, это отключение стало самым долгим из десяти подобных инцидентов, произошедших с начала конфликта в Украине. Все эти дни ЗАЭС работает на аварийных резервных источниках.

Господин Гросси призвал обе стороны проявить политическую волю и предпринять все необходимые меры для предотвращения ухудшения ситуации.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС было прекращено 23 сентября в результате «огневого воздействия ВСУ» на высоковольтную линию. С тех пор станция питается от резервных дизель-генераторов.