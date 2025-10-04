Axios: Нетаньяху удивила реакция Трампа на ответ «Хамаса» по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был удивлен заявлением президента США Дональда Трампа о том, что палестинское движение «Хамас» готово к миру, а Израиль должен прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, господин Нетаньяху расценил ответ «Хамас» как «фактический отказ от плана Трампа». Израильский премьер изложил свое мнение американской стороне ещe до того, как заявление Дональда Трампа было опубликовано.

Ранее Дональд Трамп в Truth Social написал, что «Хамас», по его мнению, готов к долгосрочному миру и что «Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы» для безопасного вывода заложников.