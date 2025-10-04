Катар, Египет и США начали обсуждение плана по прекращению войны в Газе

Катар, Египет и США начали переговоры по прекращению военных действий в секторе Газа. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Ранее «Хамас» подтвердил готовность освободить всех живых заложников и передать тела погибших Израилю, а также уступить управление Газой палестинскому комитету согласно плану президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social писал, что верит в стремление «Хамаса» к длительному миру. Он также сообщал о переговорах «по деталям» мирного решения.