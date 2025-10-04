«Хамас»: передать израильских заложников за 72 часа — нереально

Заместитель главы политбюро палестинского движения «Хамас» Муса Абу Марзук заявил, что передача израильских заложников и тел погибших за 72 часа, как того требует план президента США Дональда Трампа — нереальна. Об этом Муса Абу Марзук рассказал телеканалу Al Jazeera.

«Передача пленных и тел в течение 72 часов — лишь предложение, которое нереалистично в нынешних обстоятельствах»,— сказал он. По его словам, план Дональда Трампа требует детализации и разъяснений.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что верит в стремление «Хамаса» к долгосрочному миру. Он добавил, что стороны уже ведут переговоры по деталям.