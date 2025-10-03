Спецпосланник президента США Стив Уиткофф убеждает европейских коллег «наконец-то взяться за дело» и вручить президенту Дональду Трампу Нобелевскую премию мира, сообщает агентство Bloomberg. Госсекретарь Марко Рубио также неоднократно агитировал за вручение премии господину Трампу.

Сам Дональд Трамп утверждает, что с момента начала своего второго президентского срока он завершил минимум шесть войн, среди которых — вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, боевые действия между Конго и поддерживаемыми Руандой повстанцами, а также пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей.

«Показатель успеха» господина Трампа оспаривается критиками, отмечает Bloomberg. По словам экспертов, военные действия, за урегулирование которых президент США берет на себя ответственность, были меньшими по масштабу, его роль была ограниченной или касалась конфликтов, которые давно завершились.