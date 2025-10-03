Два аэропорта Росии ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Саратова и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Подобные меры связаны с риском атаки БПЛА на регионы России.

С 11:00 до 15:00 мск 3 октября над регионами России было сбито 12 беспилотников, сообщили в Минобороны. Четыре беспилотника сбили над Оренбургской областью, по три БПЛА — над Курской и над Белгородской областями. Еще два дрона силы ПВО сбили над территорией Брянской области.