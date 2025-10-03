Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО с 11:00 до 15:00 мск сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Четыре беспилотника сбили над территорией Оренбургской области, по три БПЛА — над Курской и над Белгородской областями. Два дрона сбили над территорией Брянской — там никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале написал, что беспилотники были сбиты над Орском. Пострадавших нет, но один промышленный объект получил незначительные повреждения. На работу предприятия это не повиляло.

В Белгородской области был атакован город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Там погибла мирная жительница. Были повреждены несколько зданий.