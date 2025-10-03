Путин назвал лохматым архитектора концертного центра «Сириус» Литвинова

Президент России Владимир Путин во время осмотра нового концертного центра «Сириус» обратил внимание на прическу архитектора здания Андрея Литвинова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виолончелист Сергей Ролдугин (слева) и архитектор Андрей Литвинов

«Несмотря на то что вы такой лохматый и так нетрадиционно выглядите, у вас замечательно все получается. Потому что вы талантливый человек»,— сказал господин Путин.

Андрей Литвинов руководит Центром урбанистики и дизайна окружающей среды университета «Сириус». Архитектор спроектировал около 200 зданий.

