РКН: блогеры не могут потерять права на Telegram-канал при верификации через бот

Роскомнадзор разъяснил сообщение о том, что блогеры с аудиторией от 10 тыс. подписчиков должны передавать боту права на Telegram-канал для верификации. Бот не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал, заявили в ведомстве.

«При добавлении бота в качестве администратора нужно предоставить ему только два права: “Изменение профиля канала” и “Добавление подписчиков”»,— следует из заявления. Это нужно для того, чтобы бот мог видеть число подписчиков и присвоить каналу отметку «А+».

Бот принадлежит Telegram. Он был запущен в апреле, через него зарегистрировались более 3 тыс. каналов. Владельцы новых каналов должны пройти верификацию через бот в течение трех дней после подачи заявления на «Госуслугах». Процедуру также должны пройти те каналы, которые уже были зарегистрированы в перечне блогеров. Это единственный способ подтвердить права на владение страницей в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и Rutube.

Регистрировать профили в соцсетях в госреестре блогеров стало обязательно с ноября 2024 года. Российским компаниям запрещается размещать рекламу на страницах, не прошедших верификацию. За нарушение закона рекламодатели могут получить штраф до 500 тыс. руб. Соцсети могут блокировать неверифицированные профили по требованию Роскомнадзора. Пользователям соцсетей нельзя репостить публикации с таких страниц, однако санкция за нарушение еще не предусмотрена.