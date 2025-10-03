Блогеров в России обязали частично передавать боту РКН права на Telegram-канал

После подачи заявления на регистрацию Telegram-канала в перечне Роскомнадзора блогеры должны подтвердить владение профилем через специальный бот. Также необходимо предоставить ему право добавлять участников канала, сообщила пресс-служба ведомства. Требование действует для страниц с аудиторией от 10 тыс. подписчиков.

Бот необходимо запустить из своего аккаунта в Telegram. После этого сверяется номер регистрации из «Госуслуг» с введенным в бот. «Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет»,— следует из сообщения Роскомнадзора. Если пропустить шаг с запуском бота, в подаче заявления будет отказано. Тогда придется пройти регистрацию повторно.

Регистрация в государственном реестре блогеров обязательна с ноября 2024 года. Если блогер не прошел верификацию, российским компаниям запрещается размещать у него рекламу. За нарушение закона рекламодатели могут получить штраф до 500 тыс. руб. Кроме того, соцсеть может блокировать такие профили по требованию Роскомнадзора.

Пользователям соцсетей нельзя репостить публикации страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, не зарегистрированных в перечне. Санкция еще не предусмотрена. В Госдуме сообщали, что законопроект о штрафах может появиться этой осенью.