СФ предложил найти новые меры поддержки молодых матерей с двумя детьми

Совет федерации (СФ) рекомендовал правительству проработать дополнительные меры поддержки для женщин до 25 лет, которые родили двух и более детей. Также они посоветовали найти меры, которые обеспечат жильем молодых, многодетных и студенческих семей.

Рекомендации были подготовлены по итогам шестого Форума социальных инноваций регионов. Они направлены на «совершенствование демографической политики» в России, сообщила пресс-служба СФ.

На этом же форуме участники также разработали рекомендации по развитию системы здравоохранения и по внедрению новых технологий в «социальной сфере и цифровой трансформации». Например, СФ посоветовал Минцифры и Минздраву проработать вопрос о «расширении возможностей цифровых контуров для проактивного получения медицинских документов и рекомендаций». Минобрнауки и Минтруда рекомендовали оценить, целесообразно ли создавать при вузах дошкольные образовательные организации.

