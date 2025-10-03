Тюменская прокуратура обнаружила нарушения в исправительной колонии Ишима

Прокуратура Тюменской области выявила нарушения в в ходе плановой проверки ишимского исправительного учреждения строгого режима ИК №6 (Тюменская область), в котором находится 613 осужденных, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки сотрудники надзорного органа провели личный прием более 30 осужденных. Комиссия проверила соблюдение режимных требований, законность при применении физической силы и специальных средств, трудоиспользование, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных, соблюдение требования пожарной безопасности и организацию питания.

«Выявлены отдельные нарушения, в связи с чем будут приняты прокурорского реагирования. Устранение выявленных нарушений взято на контроль»,— рассказали ведомстве.

Полина Бабинцева