Водителей готовят к спецподразделению

Таксомоторная отрасль даже спустя два года после вступления в силу регулирующего ее закона не смогла адаптироваться к его требованиям, считая их избыточными. В частности, ряд проблем возникает из-за размытости ответственности госорганов, которые отвечают за сферу такси. Участники рынка просят создать отдельное подразделение, курирующее рынок такси, а также ускорить внедрение федерального законодательства на уровне регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо директора Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александра Басалаева от 1 октября 2025 года в правительство с предложением по совершенствованию нормативно-правовой базы и деятельности в сфере таксомоторных перевозок. Ассоциация, в частности, предлагает рассмотреть возможность создания обособленного подразделения, курирующего работу такси, создать типовую региональную информационную систему и внедрить ее в регионах, а также установить ответственность за нарушения 580-ФЗ «О такси».

В Минтрансе, курирующем таксомоторную отрасль, заявили “Ъ”, что субъекты РФ вправе внедрить региональные информационные системы легкового такси. Кроме того, как напомнили в министерстве, в Госдуме идет подготовка ко второму чтению поддержанных Минтрансом РФ изменений в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушение отдельных требований в сфере такси, в том числе за осуществление деятельности без соответствующего разрешения.

Сейчас отрасль регулируется несколькими ведомствами, но единого органа, отвечающего только за сферу такси, нет, что, по мнению представителя сервиса заказа такси «Максим», «размывает ответственность и замедляет принятие решений». Еще два года назад региональные власти сообщали о нехватке кадров: зачастую вопросами такси в регионе занимаются всего один-два сотрудника, напоминает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Очевидно, что этого недостаточно для полноценного ведения реестров, контроля за перевозчиками и разъяснительной работы, констатирует она. Председатель АНО «Цифровой мир» Валерий Корнеев считает, что 580-ФЗ сейчас перегружен лишними ограничениями и реестрами, из-за чего нагрузка на региональные органы власти выросла.

Ключевая проблема таксомоторного рынка сегодня — разрыв между требованиями закона и реальными условиями работы, считают в сервисе «Максим». В большинстве регионов пока не создана полноценная инфраструктура для реализации требования закона «О такси», вступившего в силу два года назад, уточняют в компании. Регионам требуются методические рекомендации федерального Минтранса по приведению региональной нормативной базы в соответствие с новым законодательством, соглашается программный директор МЕФТ Ангелина Никулина. За последний год в сфере такси было предложено более 30 законодательных новелл, и столь высокая динамика изменений, по словам Ирины Зариповой, «серьезно затрудняет адаптацию рынка и тормозит его развитие».

В сервисе «Максим» считают, что необходимо дифференцировать правовое регулирование таксопарков и физлиц. В России должны законодательно оформиться две разные модели перевозок: услуги профессионального такси и услуги частных водителей с личными автомобилями (райдхейлинг), уточняют там. Таксопарки и самозанятые водители не равны друг другу, однако две модели перевозок уравняли в обязанностях, что создало последним невыполнимые условия работы, считает руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов.

Впрочем, сейчас не установлена прямая ответственность за нарушение закона о такси, однако это укладывается в Гражданский кодекс и в правила дорожного движения, говорит Валерий Корнеев. В то же время не по всем видам нарушений пока указаны конкретные санкции, поэтому правоприменение остается неравномерным, отмечают в такси «Максим». Но, оговаривается представитель сервиса, нелогично вводить жесткие санкции к участникам рынка за нарушение объективно невыполнимых требований.

На фоне названных организационных сложностей ключевым вызовом для отрасли сегодня является предстоящее вступление в силу закона о локализации автомобилей, считает Ирина Зарипова. Именно оно способно радикально изменить перспективы рынка и потребует максимальной адаптации как от бизнеса, так и от органов власти, считает она. В первую опубликованную Минпомторгом версию списка локализованных автомобилей вошли 20 моделей от шести брендов (см. “Ъ” от 2 октября). Представители перевозчиков и агрегаторов обращали внимание, что включенных в перечень машин недостаточно. По мнению отрасли, в список должны попасть автомобили всех локализованных в России автозаводов, иначе отрасль столкнется с оттоком водителей и снижением доступности услуг такси.

Дарья Андрианова