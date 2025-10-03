Более 36 тыс. гаджетов изъяли из магазина в Петербурге из-за отсутствия документов

Петербургские предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза и оборота гаджетов. Из-за этого таможенники изъяли свыше 36 тыс. гаджетов, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Сотрудники ведомства проверили торговую точку в Московском районе и склад в Адмиралтейском. У предпринимателей нашли автомобильные компрессоры для шин, электрические обогреватели, зарядные устройства, очистители воздуха, портативные колонки и другие вещи. Стоимость изъятого товара оценивают в 29 млн рублей.

«После признания судом изъятого имущества бесхозяйным оно будет обращено в федеральную собственность»,— уточнили в ФТС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что таможенники изъяли из петербургского магазина технику на 16 млн рублей.

Татьяна Титаева