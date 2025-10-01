Таможенники изъяли из петербургского магазина технику на 16 млн рублей

Партию техники, которую нелегально ввезли в Россию, обнаружили в одном из магазинов Санкт-Петербурга. Товар на 16 млн рублей изъяли таможенники, сообщили в пресс-службе ФТС.

Среди продукции были телефоны, ноутбуки, фены, пылесосы, наушники, игровые приставки, джойстики, очистители воздуха и часы. Нелегально доставленную технику нашли при проведении проверки.

Таможенники изъяли 1325 единиц продукции, которую не задекларировали должным образом. Сумма экономического ущерба составила почти 4 млн рублей. Эти меры побудили владельцев добровольно задекларировать весь товар и оплатить все таможенные платежи в полном объеме.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «серую» технику почти на 70 млн рублей нашли в петербургском магазине.

Татьяна Титаева