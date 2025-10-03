Банк России назвал топ-10 используемых мошенниками фраз
Центробанк опубликовал 10 фраз, которые чаще всего используют мошенники. Среди них — «Звоню по поводу удаленной работы», «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства» и «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
В телефонных разговорах злоумышленники также используют следующие фразы:
- «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;
- «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;
- «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;
- «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
- «Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
В мессенджерах мошенники чаще всего пишут: «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки», «Это ты на фото?» и «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
«Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку,— следует из сообщения Банка России.— Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения».
