Банк России назвал топ-10 используемых мошенниками фраз

Центробанк опубликовал 10 фраз, которые чаще всего используют мошенники. Среди них — «Звоню по поводу удаленной работы», «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства» и «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».

В телефонных разговорах злоумышленники также используют следующие фразы:

«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора»;

«Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;

«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;

«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;

«Ваш аккаунт на портале "Госуслуг" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».

В мессенджерах мошенники чаще всего пишут: «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки», «Это ты на фото?» и «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

«Если вы или ваши близкие услышали эти слова по телефону — просто положите трубку,— следует из сообщения Банка России.— Если получили письмо с похожими фразами — не реагируйте на него и заблокируйте автора сообщения».

