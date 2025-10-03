Возраст рейтингу не помеха

Одна из интриг заключительного отрезка сезона Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) связана с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Знаменитый серб в свои 38 лет может закончить год на третьем месте в мировом рейтинге, то есть впереди практически всей мировой элиты, за исключением испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера. Для этого ему, в частности, требуется успешно выступить на Rolex Shanghai Masters — проходящем в Китае турнире АТР категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн. В стартовом для себя матче на турнире Джокович в двух партиях справился с другим ветераном — хорватом Марином Чиличем.

Стартовавший в Шанхае предпоследний «мастерс» нынешнего сезона АТР вызывает интерес сразу по нескольким причинам. Например, в нем не принимает участия первая ракетка мира Карлос Алькарас. Несколько дней назад на победном для себя токийском турнире категории 500 испанец получил небольшое повреждение лодыжки и сейчас решил взять паузу, в связи с чем его ближайший преследователь в рейтинге Янник Синнер получил шанс заметно сократить свое отставание. Если итальянец сможет защитить свой прошлогодний титул, преимущество Алькараса в АТР Race, классификации по набранным очкам в этом году, сократится с 2590 до 1590 баллов, и в таком случае борьба за лидерство в последние недели сезона может получиться очень острой.

Но есть у Rolex Shanghai Masters и еще одна особенность — участие его четырехкратного (2012, 2013, 2015, 2018) чемпиона Новака Джоковича. Завоевав в конце мая в Женеве свой 100-й титул за карьеру, знаменитый ветеран участвовал лишь в трех чемпионатах Большого шлема — Roland Garros, Wimbledon и US Open, где неизменно доходил до полуфиналов.

Выступление серба в Китае до последнего момента находилось под вопросом, но в конце концов он решил приехать, и нельзя исключать, что одна из причин, побудивших его сделать это,— перспектива стать третьей ракеткой мира по итогам года.

Перед стартом нынешнего состязания в АТР Race Джокович шел четвертым, уступая Александру Звереву из Германии всего 60 очков. По меркам первой десятки это — сущий пустяк, а оказаться в рейтинге выше всех, за исключением Алькараса и Синнера, оторвавшихся от всех очень далеко, в 38 лет было бы весьма престижно даже для такого титулованного чемпиона. Последним игроком, которому это удавалось в столь солидном возрасте, был в феврале 2020 года, перед самым началом пандемии коронавируса, Роджер Федерер. А вот испанец Рафаэль Надаль, в отличие от швейцарца и серба, уже в 36 лет оказался за бортом первой десятки.

Старт в Шанхае получился для Джоковича непростым, но успешным. Он обыграл 37-летнего хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:2), 6:4, причем встреча оказалась весьма примечательна с точки зрения статистики.

Во-первых, рекордным для «мастерсов» АТР, проводящихся с 1990 года, оказался суммарный возраст соперников — 75 лет.

Во-вторых, Джокович стал первым теннисистом, выигравшим не менее четырех десятков матчей уже на шести различных «мастерсах»: в Риме (58), Индиан-Уэллсе (51), Париже (50), Майами (49), Цинциннати (45) и Шанхае (40).

Во втором круге Джокович сыграет с немцем Янником Ханфманом. Что касается его планов после завершения шанхайского турнира, то они пока неизвестны. По словам серба, он точно примет участие в небольшом состязании категории 250 в Афинах, которое пройдет со 2 по 8 ноября. Данное предпочтение объясняется очень просто: лицензией на проведение этого состязания владеет семья Джоковича. А вот по поводу выступления в Турине на Nitto ATP Finals сам он пока однозначно не высказывается.

Три российских игрока, которые попали в сетку шанхайского мастерса, свои первые матчи проведут в субботу. Соперником первой ракетки России Карена Хачанова, замыкающего топ-10, будет занимающий в рейтинге 237-е место китаец Шан Цзюньчэн, получивший wild card в основную сетку. Андрей Рублев попробует прервать серию из трех поражений с японцем Ёсихито Нисиокой, а Даниил Медведев, который продолжает работу с новым тренерским штабом и на прошлой неделе дошел до полуфинала турнира категории 500 в Пекине, попробует развить свой успех во встрече с чехом Далибором Сврчиной.

Евгений Федяков