Максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках России снизились до 14,95%

В сентябре максимальные ставки по вкладам на срок до 90 дней снизились до 14,95% в топ-10 российских банках. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Средние ставки в зависимости от срока составили:

от 91 до 180 дней — 14,95%;

от 181 дня до года — 14,02%;

более года — 12,18%.

Средняя максимальная ставка по вкладам в третьей декаде сентября составила 15,55%. Во второй декаде ставки были на уровне 15,56%, в первой — 15,59%.

Банк России учитывал в рейтинге десять банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц. Банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам после решения ЦБ понизить ключевую ставку до 17%.

Подробнее об изменении ставок по вкладам — в материале «Ъ» «Ускользающий процент».