Ускользающий процент

Ставки по вкладам тестируют многомесячные минимумы. По данным «Финуслуг», ставка по трехлетним вкладам приблизилась к 9,5% годовых (снижение с начала года — более 7 п. п.). При этом минимальное снижение показали краткосрочные вклады: на три месяца — всего на 4,43 п. п., до 15,59% годовых. Сохранение более высокой ставки по коротким вкладам продолжится, пока идет цикл снижения ключевой ставки. К концу года максимальная ставка в крупнейших банках может опуститься до 12–13% годовых, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков достигли минимальных значений с начала 2025 года, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги». По данным на 5 сентября, сильнее всего с начала 2025 года снизились ставки по трехлетним вкладам — сразу на 7,44 п. п., до 9,62% годовых. Меньше всего снижение затронуло краткосрочные продукты: ставки по трехмесячным депозитам уменьшились на 4,43 п. п., до 15,59% годовых. Ставки по вкладам на полгода и на год составили 14,58% и 13,49% соответственно.

Банков рассчитывают на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. «Сейчас максимальная доходность действует по трехмесячным депозитам, в то время как в начале года самая высокая ставка действовала по вкладам на шесть месяцев,— отмечает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.— Банки сократили сроки привлечения дорогих вкладов, ожидая снижения стоимости и размещения ресурсов на рынке в ближайшие месяцы». «Цикл снижения ключевой ставки займет весьма продолжительное время и почти наверняка будет плавно идти на протяжении всего следующего года, поэтому в первую очередь снижаются ставки по длинным вкладам»,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В таких условиях, по словам директора по развитию финансовых продуктов «Сравни» Магомеда Гамзаева, клиенты все чаще выбирают краткосрочные депозиты, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменения ставок и экономической ситуации. В ВТБ отмечают, что на вклады сроком от двух до шести месяцев приходится более 80% всех открытых за последние три месяца депозитов в банке.

Эксперты считают, что тренд на снижение ставок по вкладам продолжится и в течение следующего года. При этом «конкуренция за вкладчиков между различными банками может приводить к временному росту ставок», отмечают в «Финуслугах». Сдерживающим фактором выступает стагнация кредитования, его незначительный рост или сокращение в некоторых сегментах, что снижает заинтересованность банков в активном привлечении средств, указывает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Более того, опережающие темпы снижения депозитных ставок по сравнению с ключевой ставкой свидетельствуют о снижении значимости борьбы за вкладчиков с помощью ставки, резюмирует он.

Тенденция к сохранению более высокой ставки по коротким вкладам продолжится, пока идет цикл снижения ключевой ставки, отмечают эксперты. Как только ключевая ставка стабилизируется, начнется процесс усреднения процентных ставок по вкладам, отмечают в «Финуслугах». Но до момента полного завершения цикла снижения ставки краткосрочные депозиты останутся наиболее выгодными, добавляет Магомед Гамзаев.

Вместе с тем, когда ставки зафиксируются, банки увеличат горизонт планирования и будут предлагать максимальную доходность по вкладам сроком на год-полтора, отмечает Антон Павлов. «При достижении исторически низких значений по инфляции и процентным ставкам наибольшая доходность будет действовать по двух-трехлетним вкладам»,— добавляет он.

«К концу 2025 года, когда ключевая ставка предположительно будет находиться в районе 15% годовых, максимальные процентные ставки по вкладам в крупнейших банках будут составлять примерно 12,5–13%»,— считает Юрий Беликов. В таких условиях рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17%, считают в ВТБ. «В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами»,—заключают там.

Елена Ванюшина