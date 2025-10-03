МВД Израиля: на судах «Флотилии свободы» не было гуманитарных грузов

В МИД и МВД Израиля утверждают, что «Флотилия свободы» не перевозила гуманитарную помощь для жителей сектора Газы. Они заявили, что грузовые помещения судов были пусты, и в подтверждение выложили видео, которое было записано на одном из них, передает The Jerusalem Post.

«Участникам акции просто были нужны заголовки в СМИ и соцсетях»,— заявил представитель полиции Израиля Дин Эльсдун. Это объясняет, почему флотилия не передала грузы Израилю и отказалась входить в зону активных боевых действий, тем самым нарушив закон, заявили в МВД.

ВМС Израиля остановили международный караван, который шел на прорыв морской блокады сектора Газа, утром 2 октября. Активисты были задержаны. Среди них была шведская правозащитница Грета Тунберг. По утверждению израильской стороны, активистам предлагали передать продукты через Италию, Грецию или католическую церковь, но активисты «сознательно пошли на провокацию».

Подробнее — в материале «Ъ» «Они шли на Газу, а вышли к Ашдоду».