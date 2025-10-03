Холдинг «Тайга Групп» приобрел экспортера газетной бумаги «Карелия Палп»

Дочернее предприятие московской девелоперской компании Sezar Group, холдинг «Тайга Групп» заключил сделку по покупке 100% долей ГК «Карелия Палп». Ее условия не раскрываются, сообщили в пресс-службе «Тайга Групп».

В состав «Карелия Палп» входят крупный производитель бумаги – АО «Кондопожский ЦБК», а также ООО «Кареллестранс» и АО «КЛПХ». «Тайга Групп» за счет сделки укрепит положение на российском и зарубежных рынках лесной и целлюлозно-бумажной отрасли, повысит эффективность производства за счет объединения ресурсов и технологий.

В ближайшее время холдинг разработает план по дальнейшему развитию Кондопожского ЦБК. Его ООО «Карелия Палп» приобрело в 2021 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что холдинг «БСС» купил двух крупных дистрибуторов медизделий — ООО «Медимпульс» и ООО «Симплант».

Татьяна Титаева