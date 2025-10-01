БСС интегрирует дистрибуторов в вертикаль

Фармхолдинг «БСС» Эдуарда Захрабекова купил двух крупных дистрибуторов медизделий — ООО «Медимпульс» и ООО «Симплант». Планируется, что компании будут использоваться холдингом для коммерциализации эндопротезов, выпускаемых на заводе «Эндоарт», также принадлежащем господину Захрабекову. Эксперты оценивают стоимость сделки в 1–1,2 млрд рублей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ По собственным данным БСС, производственная мощность первой линии предприятия позволяет выпускать 35 тыс. комплектов эндопротезов тазобедренного сустава (на фото) в год

ООО «Эдифарм» (входит в фармхолдинг «БСС») завершило сделку по приобретению 100% акций ООО «Медимпульс» и 25% ООО «Симплант» (остальные 75% у бенефициара БСС Эдуарда Захрабекова). Обе компании — крупные дистрибуторы медизделий на территории РФ.

В пресс-службе холдинга «БСС» пояснили «Ъ-СПб», что приобретенные фирмы будут использованы для коммерциализации продукции петербургского завода «Эндоарт» (входит в БСС), который с 2024 года занимается серийным выпуском эндопротезов. По собственным данным БСС, производственная мощность первой линии предприятия позволяет выпускать 35 тыс. комплектов эндопротезов тазобедренного сустава в год. В 2026 году завод планирует расширить продуктовую линейку, добавив в ассортимент ревизионные системы для эндопротезирования тазобедренного сустава, новые модели ножек эндопротезов с биоактивными покрытиями и первый отечественный эндопротез коленного сустава.

Холдинг «БСС» основан в 1996 году в Петербурге. На данный момент его структура включает 15 филиалов и 76 представительств. В холдинг входят федеральная сеть аптек «Алоэ» (600 шт.), компания по производству эфирных масел под брендом «Аспера», «Семейная клиника доктора Пеля», завод по производству эндопротезов «Эндоарт» и ИТ-компания «Дзен Ай Ти». Единственный владелец БСС — Эдуард Захрабеков.

Компании «Медимпульс» и «Симплант» (работает под брендом ГК «Сфера»), помимо логистики и поставок, возьмут на себя сервисное обслуживание и ремонт медицинского инструментария. Так, «Симплант» сосредоточится на ремонте силового ортопедического оборудования и оснащении его российскими лезвиями, обеспечивая работу операционных, а «Медимпульс» расширит ассортимент за счет эндопротезов производства «Эндоарт», а также примет участие в формировании продуктовой стратегии холдинга, уточнили в фармхолдинге.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медимпульс» зарегистрировано в Петербурге в 2008 году. Компания занимается торговлей медизделиями. Выручка фирмы за 2024 год составила 1,48 млрд рублей, чистая прибыль — 176 млн рублей. Бывшим владельцем фирмы является Григорий Шугаев. Ему же принадлежало 50% в ООО «Симплант». Еще 50% до продажи компании были у Алексея Сергеева. Выручка «Симпланта» в 2024 году равнялась 605,9 млн рублей, чистая прибыль — 93,2 млн рублей.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает стоимость сделки в 1–1,2 млрд рублей. Спрос на протезы тазобедренных и коленных суставов в РФ значительно превосходит локальное предложение, уточняет эксперт, и при мощности 35 тыс. комплектов «Эндоарт» может быстро занять двузначную долю в сегменте протезирования тазобедренных суставов, а с освоением выпуска отечественного эндопротеза коленного сустава — обеспечить импортозамещение в 2026–2027 годах.

При этом вертикальная интеграция через «Медимпульс» и «Симплант» поможет холдингу ускорить коммерциализацию и снизит риски внедрения в стационарах этого вида продукции за счет развитой системы сервиса.

По мнению управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, «Медимпульс» и «Симплант» не только закроют вопросы дистрибуции, логистики и сервисного обслуживания, но и позволят интегрировать продукцию «Эндоарта» в федеральные цепочки поставок.

Глава DSM Group Сергей Шуляк также считает, что приобретенные БСС компании важны как в сервисном, так и в логистическом отношении.

Для успешной работы на этом рынке важно обеспечить доставку медизделий не только до конкретных клиник, но и до конкретных врачей, потому что иногда речь может идти о нескольких часах, может быть, максимум сутках, когда это изделие нужно доставить в больницу и провести оперативное вмешательство, говорит эксперт.

Владимир Колодчук