Более 35 тыс. человек посетили форум 100+ TechnoBuild-2025 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября прошел XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild, который посетили свыше 35 тысяч человек, сообщили в пресс-службе форума. Мероприятие проходило в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало 612 компаний из 65 городов России и семи зарубежных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего компаний — около 41%, представляли сферу производства и поставки материалов, второе место заняли компании, занимающиеся дизайном интерьеров, с долей 29,2%. Девелоперы и организации, специализирующиеся на BIM-проектировании и цифровых технологиях, составили по 10,1% от общего числа компаний.

По словам руководителя рабочей группы по организации 100+ TechnoBuild Веры Белоус, форум показал высокий потенциал строительной отрасли. «В деловой программе в этом году расширилось направление недвижимости, маркетинга, появился отдельный архитектурный марафон для максимально широкой аудитории. И в то же время отраслевые институты и надзорные ведомства провели круглые столы для узкого круга экспертов. В этом масштабе, сочетании глубокой экспертизы и большого охвата — сила 100+ TechnoBuild»,— отметила Вера Белоус.

На выставке был представлен макет большого парка, который планируется создать в центре Екатеринбурга и мини-города с домами, дорогами и ветряными электростанциями на окраине. В третьем павильоне «Екатеринбург-Экспо» дизайнеры презентовали концепты общественных пространств, а поставщики и разработчики ПО — проекты цифровизации отрасли. На уличной экспозиции представили более 50 единиц техники. Посетители могли не только посмотреть на машины, но и поучаствовать в мастер-классах по управлению экскаватором и электропогрузчиком.

Второй день форума посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он принял участие в пленарной сессии «Технологический прорыв», где подчеркнул значимость подготовки кадров и повышения производительности труда в отрасли.

Всего в рамках деловой программы прошло более 220 сессий с участием 1033 спикеров, в том числе из Индии, Китая, Ирана, Турции и других стран. Состоялось 13 специализированных форумов, 38 мероприятий Минстроя РФ и его подведомственных структур, а также 22 сессии крупнейших российских застройщиков. По итогам форума было подписано более 40 соглашений.

Полина Бабинцева