Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признал вину по делу о заказных убийствах

Бизнесмен Ибрагим Сулейманов, арестованный сегодня Басманным судом по делу о заказных убийствах, не признает вину, сообщил «Ъ» адвокат обвиняемого. Защита не согласна с решением суда об аресте и будет его обжаловать.

Ибрагим Сулейманов, по данным «Ъ», подозревается в причастности к двум заказным убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004-ом.

Бизнесмен уже был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в 2004 году. Ущерб от махинаций превысил $4,5 млн. Ибрагим Сулейманов провел в колонии 10,5 года и в 2015 году вышел по УДО.

Подробнее — в материале «Ъ» «В дело теневого миллиардера добавились трупы».