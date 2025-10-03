Замкомандира добровольческого корпуса опроверг реорганизацию «Эспаньолы»

88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» продолжает выполнять боевые задачи в составе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК, входит в Южную группировку войск ВС РФ) в зоне своей ответственности, сохраняя прежнее название и структуру. Об этом ТАСС заявил заместитель командира ДШК по военно-политической работе Анатолий Бибилов, комментируя появившуюся ранее информацию о расформировании подразделения.

Он отметил, что командованию ДШК не известно о каком-либо переформатировании бригады. «Есть командование корпуса, которое ставит задачи всем бригадам и отрядам, которые в него входят»,— подчеркнул господин Бибилов.

Ранее в Telegram-канале бригады было опубликовано заявление о прекращении существования подразделения в прежнем виде. В сообщении говорилось о создании на базе «Эспаньолы» радиоэлектронного и штурмового отрядов, а также о выходе основного состава бригады под руководством основателя формирования Станислава Орлова (позывной «Испанец») для создания новой структуры в системе обороны.

Напомним, добровольческое формирование «Эспаньола», созданное из российских футбольных фанатов, с 2023 года принимало участие в боевых действиях за Мариуполь, Угледар, Авдеевку и Часов Яр.

Дмитрий Сотак