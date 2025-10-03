В кокошнике по жизни

В России вырос спрос на кокошники. Как подсчитали для “Ъ FM” в Ozon, к октябрю продажи выросли более чем в три раза, а ассортимент — почти в два раза по сравнению с прошлым годом. «Это не шутка»,— прокомментировал тренд Владимир Путин. На сессии клуба «Валдай» президент отметил возрождение традиции у российских девушек ходить на мероприятия в кокошниках и русских народных нарядах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аксессуар стал появляться и в повседневных образах, пояснила ведущий преподаватель-экзаменатор Московской школы стиля, основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова: «Возможно, это заявление президента немножко всколыхнуло общественность. Но тренд этот достаточно хорошо развивается, если говорить и про отдельные аксессуары, и про часть какого-то наряда. Причем девушки носят их не только на праздники, различные мероприятия, но используют как ободочки. В минималистичном стиле их делают не только частные производители, но и большие предприятия. Мы можем разделить кокошники на варианты для повседневной носки в стиле casual, нарядные модели или VIP-экземпляры с какими-то драгоценными камнями и жемчугом. Есть разные версии, на любой вкус и кошелек. Но я замечаю все больше вариант casual кокошника, который может быть выполнен из бархата, ткани, кожи, кожзаменителя. Как правило, такие модели однотонные, без вышивки, просто ободок. Благодаря концертным выступлениям наших артистов, которые несут определенную стилистику, такие аксессуары, можно сказать, стали ироничными, их надевают не только женщины, но и мужчины, но исключительно на концерты либо тематические вечеринки.

Но я бы не останавливалась на кокошниках, ведь в этой же форме можно делать украшения: серьги, подвески, броши».

Впрочем, основатель сети магазинов 21Shop Михаил Лабахуа сомневается, что кокошники могут стать массовым товаром: «Такая тенденция имеет глобальный характер, у нас это Slavic core. Люди, интересующиеся славянской культурой, всегда были. Просто на общем фоне они не были столь заметны. Может быть, сейчас молодежи скучно, и ей надо сходить по чему-нибудь с ума. Поэтому были и квадроберы, и эмо. Сейчас вот тренд на кокошники, вероятно, традиционные наряды России тоже станут востребованы. На мой взгляд, это в любом случае все будет довольно нишево, на уровне какого-то костюма, который вдруг стал моден. Сейчас все пытаются повторить за танцором Татьяны Булановой. В соответствии с этим что-то из таких внешних атрибутов, какие-то аксессуары, или одежда, или общий стиль тоже будут проникать».

У зумеров Slavic core или «русский стиль» получил популярность вместе с концертами Надежды Кадышевой, избингом и трендовыми короткими видео в социальных сетях под песню «Мой мармеладный». Параллельно с этим крупные российские мероприятия, например, BRICS+ Fashion Summit и Московская неделя моды стали выбирать такие вещи в качестве главных мотивов.

Анжела Гаплевская