Татарстан не получал официальных документов по упрощенной сдаче ОГЭ

Минобрнауки Татарстана официально не получало документы от Минпросвещения РФ по упрощенной сдаче ОГЭ для поступления в колледжи. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе министерства республики.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что Татарстан, а также Ростовская и Тюменская области станут участниками эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ. В рамках пилотного проекта девятиклассники смогут сдать два экзамена вместо четырех, получить аттестат и поступить в колледжи.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко рассказала «Ъ», что при выборе регионов для расширения пилотного проекта учитывались острая нехватка квалифицированных специалистов в определенном регионе, развитая система среднего профессионального образования и достаточный уровень финансирования для бесплатного обучения всех желающих.

Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ планируют продлить до 2029 года. Саму инициативу внесли в Госдуму в начале этого года.

Диана Соловьёва