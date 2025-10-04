Сулейманов Ибрагим Амеевич

Родился 29 мая 1967 года в дагестанском селе Рутул. С 1990-х годов занимался бизнесом в сфере транспорта и авиации. Был одним из основателей и первым заместителем гендиректора ФПГ «Росавиаконсорциум», которая в конце 1990-х годов контролировала крупную долю во «Внуковских авиалиниях».

В 2004 году был арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Дело касалось хищения и легализации авиационного оборудования на сумму свыше $4,5 млн. По данным следствия, в 2002 году Ибрагим Сулейманов и его деловой партнер, гендиректор «Росавиаконсорциума» и бывший гендиректор Российской футбольной премьер-лиги Татевос Суринов, приобрели на подставную компанию автоматизированную систему управления воздушным движением французской фирмы Thomson, установленную в международном аэропорту Казани.

В 2007 году Басманный суд Москвы приговорил Ибрагимова к десяти годам четырем месяцам заключения, а в 2008 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по новому эпизоду мошенничества, увеличив приговор до 12 лет. В 2015 году предприниматель вышел на свободу по УДО.

По данным на 2024 год, Ибрагим Сулейманов и его сын Расул были бенефициарами IT-компании «Сирена-трэвел» — крупнейшего поставщика IT-решений для авиаотрасли. В портфеле этой компании числится система Leonardo, через которую бронируется до 80% всех авиабилетов в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ибрагим Сулейманов также является совладельцем ООО «Универсус», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ИТ-компании «Миксвел» (выручка в 2024 году — 867 млн руб.).