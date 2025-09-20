Bloomberg: ЕС рассматривает торговые меры против нефтепровода «Дружба»

Европейский союз рассматривает возможность введения торговых мер против оставшихся каналов поставки российской нефти, включая трубопровод «Дружба». Об этом сообщили в агентстве Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Сейчас через «Дружбу» нефть поступает в Венгрию и Словакию. Это последние страны Европы, импортирующие российскую нефть. Правительства этих государств неоднократно блокировали меры ЕС, направленные на ограничения поставок энергоресурсов из России. Официальные лица Будапешта и Братиславы заявляли, что отказ от российской нефти ударит по их энергетической безопасности.

Возможные меры против «Дружбы» не связаны с 19-м пакетом антироссийских санкций, содержание которого вчера представила глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В нем среди прочего предложили приблизить на год крайний срок полного отказа европейских стран от импорта сжиженного природного газа из России. В случае принятия пакета поставки российского СПГ в Европу прекратятся уже к 1 января 2027 года.

Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит по территории Украины. Киев регулярно наносит удары по магистрали. Последний из них произошел 7 сентября. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что у стран «диаметрально отличающиеся» точки зрения по вопросам энергетики.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960-е годы. Она задумывалась как способ доставки нефти из РСФСР в социалистические страны Европы: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.