First Data: на российских маркетплейсах 56% заказов совершаются в рабочее время

На российских маркетплейсах 56% делаются в рабочее время — с 10 до 19 часов, следует из результатов исследования First Data, с которыми ознакомился «Ъ».

В обеденный перерыв — с 12 до 14 часов — заказывается больше всего дорогостоящих товаров (от 5 тыс. руб.). В этой ценовой категории за год самыми востребованными товарами стали подарочные карты, парфюмерия и аренда транспортных средств. Ранее в этот список входили мебель и товары для дачи.

В Ozon сообщили, что позиции со стоимостью выше 10 тыс. руб. показали самую высокую динамику роста продаж.

