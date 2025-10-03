В маркетплейс как в офис

Развитие онлайн-торговли привело к тому, что российские граждане больше всего времени тратят на покупки в рабочее время. Именно в этот период совершается около 56% заказов, выяснили аналитики. Кроме того, в будни потребители стали расходовать на покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах больше денег. Это связано не с активным спросом на такую продукцию и услуги, а с их общим подорожанием, отмечают эксперты.

В 2024 году показатели несколько отличались, отмечают в First Data. Тогда в категории до 500 руб. чаще всего приобретали напитки (воду, энергетические и газированные напитки и молоко), тогда как в 2025 году стали формироваться уже некоторые продукты питания. Изменения коснулись и самой высокой ценовой категории: ранее в топ-3 покупок входили мебель и товары для дома и дачи, в этом году такие товары не вошли в список.

В Wildberries также отмечают в целом повышенный рост в более высоких ценовых категориях. Так, в январе—сентябре 2025 года оборот товаров стоимостью до 500 руб. за единицу вырос на 22% год к году, от 500 до 1 тыс. руб.— на 32%, от 1 тыс. до 5 тыс. руб.— на 50%. Это связано не только со значительным расширением количества селлеров и ассортимента дорогих товаров, но и с ростом доверия к таким покупкам на маркетплейсе, говорят в пресс-службе компании.

В Ozon самую высокую динамику роста показали дорогостоящие позиции — стоимостью выше 10 тыс. руб.: продажи таких товаров в натуральном выражении выросли почти в 1,5 раза год к году.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рост трат в онлайне в высоком ценовом сегменте связан с увеличением числа крупногогабаритных товаров. По его словам, маркетплейсы целенаправленно продвигают эти товары.

Тенденция все же связана не с изменением потребительского поведения, а лишь с повышением стоимости покупаемых товаров, настаивает партнер Data Insight Федор Вирин. До недавнего времени этот тренд нивелировался ростом дешевых покупок за счет дробления заказов из-за бесплатной логистики, но сейчас эта тенденция приблизилась к максимуму, из-за чего повышение цены за счет инфляции стало заметным, заключает господин Вирин.

Российские покупатели в рабочее время — с 10 до 19 часов — чаще всего оплачивают в онлайне более дорогие товары и услуги, следует из результатов исследования First Data. Так, по подсчетам аналитиков, в середине сентября 2025 года доля трат в рабочие часы в ценовом коридоре от 1 тыс. до 5 тыс. руб. за один товар или услугу составила 11% в общем объеме против 7% годом ранее. В то же время доля покупок до 500 руб. за единицу сократилось с 84% до 76%.

Пик онлайн-заказов дорогих товаров ожидаемо приходится на обеденный перерыв — с 12 до 14 часов, в то время как в остальных ценовых сегментах покупки распределены равномерно. В рабочее время российские потребители совершают около 56% от всех онлайн-заказов. Хотя первый ценовой сегмент (до 500 руб.) все еще составляет значительную часть от всех трансакций, год к году прослеживается рост и в более дорогих категориях, констатирует сооснователь First Data Александр Старостин. Он связывает это со сменой модели покупок: покупатели чаще стали приобретать товары и услуги в онлайне. Большая часть оплаты в ценовой категории до 500 руб. приходится на фастфуд, продукты питания. В сегменте от 500 до 1 тыс. руб. преобладают покупки декоративной косметики и одежды, среди покупок от 1 тыс. до 5 тыс. руб. лидируют подарочные карты, уходовая косметика. В ценовой категории от 5 тыс. руб. наиболее востребованными стали подарочные карты, парфюмерия и аренда транспортных средств.

Алина Мигачёва