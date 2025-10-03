Группа Russ завершила сделку по покупке тамбовского рекламного агентства «Инфо-Ю»

Группа Russ (входит в объединенную компанию Russ и Wildberries) завершила сделку по приобретению тамбовского рекламного агентства «Инфо-Ю», которое считается одним из лидеров на региональном рынке наружной рекламы. Об этом сообщили представители Russ и добавили, что теперь у них в планах модернизация и цифровизация конструкций в Тамбовской области.

«Интеграция тамбовского оператора "Инфо-Ю" в группу Russ укрепит позиции группы на рынке рекламы вне дома как в Тамбовской области, так и в Центральном федеральном округе»,— считает директор регионального департамента Russ Антон Комаров.

Рекламное агентство «Инфо-Ю», по собственным данным, работает на рынке наружной рекламы с 2003 года. Сеть рекламных носителей компании насчитывает более 300 поверхностей в Тамбове, Котовске, Моршанске, Рассказово, Мичуринске.

Согласно базе данных Rusprofile, ООО «Инфо-Ю» было зарегистрировано в Тамбове в 2003 году для деятельности рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владельцем 80% компании указана Татьяна Плахотникова, 20% — Леонид Рудой, который также является гендиректором общества. «Инфо-Ю» выступает собственником тамбовского ООО «Центр профессиональной подготовки кадров "Новатор"», которое было учреждено для деятельности рекламных агентств. А госпожа Плахотникова и господин Рудой также владеют равными долями в тамбовском ООО «Монтажреклама» с тем же видом деятельности. 2024 год ООО «Инфо-Ю» отработало с выручкой 42 млн руб. и чистой прибылью 3,3 млн руб. 2023 год был для компании менее удачным — она получила 31 млн руб. выручки и 2 млн руб. убытка.

Группа Russ входит в Russ и Wildberries с конца октября 2024 года. По данным Rusprofile, тогда созданное в июле ООО «РВБ» получило контроль над 99% ООО «Русс Аутдор», через которое работает группа. Еще 1% принадлежит московскому АО «Олимп», которым владеет ООО «РВБ».

Собственниками ООО «РВБ» выступают ООО «Вайлдберриз» (65%) Татьяны Ким и Владислава Бакальчука и ООО «Стинн» (35%). 50% «Стинн» принадлежит Григорию Садояну, еще 50% — закрытому паевому инвестиционному фонду «Гало» (управляется ростовским ООО УК «Эмрис», основным владельцем которого является Алексей Власов). Эта компания контролировала ООО «Русс Аутдор» до объединения Russ с Wildberries.

По собственным данным, группа Russ работает на рынке наружной рекламы с 1995 года. На сегодня она управляет классическими и цифровыми объектами более чем в 150 городах, включая Москву и Санкт-Петербург. Суммарный охват конструкций группы, по собственным оценкам, превышает 85 млн человек в месяц.

Алина Морозова