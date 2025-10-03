Dogma впервые вошла в тройку крупнейших застройщиков России

Краснодарская девелоперская компания Dogma, работающая на рынке Ростовской области, впервые поднялась на третье место в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему строительства жилья. Рейтинг подготовили аналитики «РБК-Недвижимость» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, первые две позиции остаются неизменными 22 месяца подряд. «Самолет» возводит 4,7 млн кв. м (254 дома, 111,3 тыс. квартир) с долей рынка 3,96%. ПИК строит 4,1 млн кв. м (190 домов, 97 тыс. квартир), что составляет 3,43% рынка.

«Dogma впервые попала в топ-10 крупнейших застройщиков страны в 2022 году и с тех пор последовательно укрепляла свои позиции. Портфель девелопера составляет 2,4 млн кв. м жилья — 157 домов почти на 53 тыс. квартир, что соответствует 1,98% российского рынка»,— говорится в сообщении.

Аналитики посчитали, еще один Кубанский игрок, группа компаний «Точно», опустилась с третьей на четвертую строчку, удерживая 1,94% рынка. Компания возводит 2,3 млн кв. м — 142 дома почти на 49 тыс. квартир.

Наибольший рост за год показали девелоперы юга страны — Dogma, «Точно» и «ЮгСтройИнвест». Каждая из компаний поднялась в рейтинге на две позиции.

Валентина Любашенко