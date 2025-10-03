В Ярославской области вновь вырастет размер выплат за покраску фасадов
Жителям Ярославской области компенсируют до 60 тыс. руб. за покраску фасадов домов, расположенных вдоль автомобильных дорог. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
Изначально программа распространялась на 61 дорогу, размер выплаты составлял 15 тыс. руб. Позже перечень дорог расширили до 288 объектов (М-8, Р-132 и т.д.), компенсация выросла до 25 тыс. руб. Однако с 2026 года размер выплат вновь увеличится.
«Увеличиваем выплаты жителям на покраску фасадов. Теперь за одноэтажный дом будем компенсировать 25 тыс. руб., за двухэтажный — 45 тыс., за здание в три этажа и более — 60 тыс. руб. Это реальная помощь тем, кто хочет привести свой дом в порядок»,— написал господин Евраев.
В правительстве области рассказали, что по программе было подано около 100 заявок, из них 27 — одобрены, остальные — на рассмотрении.