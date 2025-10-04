От Сенатской площади до тюремной азбуки и «бестужевки»
Как избежать вечной каторги и выжить в Сибири
225 лет назад, 4 октября 1800 года, родился человек, который мог навсегда остаться в тени истории. Михаил Бестужев — не самый известный декабрист, не автор манифестов, не главный заговорщик. Приговор — вечная каторга — должен был поставить точку в его биографии. Но ему довелось прожить вторую жизнь — нелегкую, полную труда и открытий.
Чтобы понять путь Михаила Бестужева, нужно представить среду, которая его сформировала. Он вырос не в обычной дворянской семье. Его отец Александр Федосеевич — офицер-артиллерист, ставший писателем и просветителем. Их дом в Петербурге был культурным салоном, где собирались литераторы, художники, музыканты. Дети росли в атмосфере вольнодумства, споров об искусстве и прогрессе.
Все пятеро сыновей Бестужевых тяготели к искусству. Его старший брат Николай Бестужев, один из авторов «Манифеста к русскому народу», создаст в ссылке целую галерею портретов, пейзажей и зарисовок. В 12 лет Михаил, как и его старший брат Николай, поступает в Морской кадетский корпус. Морская служба стала для него окном в другой мир. В 1817 году, в своем первом плавании к берегам Франции, он воочию увидел ту самую «европейскую свободу», о которой в их доме говорили с таким жаром.
Четыре года спустя, во время стоянки в Копенгагене, эти впечатления усилились. Вернувшись в Россию, он видел все более отчетливый разрыв между передовыми идеями века и крепостнической реальностью империи. К 1824 году штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Михаил Бестужев созрел для идей декабризма. Вступление в тайное «Северное общество» стало не случайным шагом, а закономерным итогом всей его предыдущей жизни.
Кстати, среди декабристов был почти полный тезка и ровесник нашего героя — Михаил Бестужев-Рюмин. Но они не были даже знакомы. Не стоит путать участника «Северного общества» штабс-капитана Бестужева и подпоручика Бестужева-Рюмина из «Южного общества». Последний был соавтором Муравьева-Апостола по «Православному катехизису», где солдатам и народу в простой форме доносили идеи о счастье и свободе без царской власти. Оказался в числе пяти декабристов, казненных в 1826 году у стен Петропавловской крепости.
Стучать по буквам
14 декабря 1825 года лейтенант Михаил Бестужев вывел на Сенатскую площадь свою роту Московского полка. Это был пик его публичной жизни — короткий, яркий и катастрофический. Уже через несколько дней он оказался в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости, закованный в кандалы.
Заключенный в камере Петропавловской крепости
Фото: Wikimedia
В тюрьме Михаил Бестужев создал свое главное изобретение — «стенную азбуку» для перестукивания через стены одиночных камер с товарищами. Сидя в камере по соседству с братом Николаем, Михаил не мог с ним общаться. И он создал систему: провел оптимизацию алфавита, выбросив десять согласных и четыре гласные буквы. Сокращенный алфавит был разбит на таблицу 6x6. Каждая буква кодировалась двумя числами: номер строки и номер столбца. Это был протокол эффективный и устойчивый к помехам. Гениальность системы — в ее балансе между простотой и функциональностью. Ее можно было быстро выучить, и ею можно было передавать сложные мысли. Позже этой азбукой пользовались поколения арестантов: народовольцы, эсеры, большевики…
Новая трудная жизнь
Если бы Михаил Бестужев был современным бизнесменом, его перевод на каторгу, а затем на поселение в Сибирь назвали бы жестким, но успешным «пивотом» — кардинальной сменой деятельности. Государство отняло у него все: звание, статус, будущее. В ответ Бестужев начал строить новую жизнь с чистого листа — с поразительным для сломленного человека упорством.
1834 год. Общий вид Петровского завода. В центре — тюрьма, где были заключены декабристы. Акварель брата Михаила Бестужева, Николая
Фото: Николай Бестужев / Институт русской литературы (Пушкинский дом
В Читинском остроге и Петровском заводе он стал настоящим «универсальным солдатом» выживания. Он изучал языки, штудировал философию, писал рефераты для товарищей. В Селенгинске Бестужев написал трактат о буддизме, основанный на буддийской космологии. Он занимался этнографическим изучением бурятского населения, записывал бурятские сказки. Но главное — он осваивал ремесла. Часовое, токарное, башмачное, шапочное дело. Это не хобби аристократа, это осознанная диверсификация навыков. В мире, где у тебя нет ничего, самое ценное — это умение что-то делать своими руками. Его инженерный ум нашел новое применение. Он экспериментировал с акклиматизацией растений, а главное — сконструировал и построил удобный конный экипаж, который в народе окрестили «бестужевкой», или «сидейкой». Экипаж оказался настолько удачным, что его конструкцию переняли по всему Забайкалью. Кроме того, он создал проект гидравлического пароходного двигателя.
1931 год. Камера Николая Бестужева в Петровской тюрьме. Стоит Михаил Бестужев, за столом Николай Бестужев пишет портрет Ивана Киреева
Фото: Николай Бестужев / Тула. Художественный музей
В 1839 году, выйдя на поселение в Селенгинске, Бестужев построил дом, женился на сестре казачьего есаула Марии Николаевне Селивановой, у них родилось четверо детей. Когда в 1856 году объявили амнистию, Михаил Бестужев не стал немедленно возвращаться в европейскую Россию. Его жизнь была в Сибири: дом, хозяйство, семья, обязанности. Летом 1857 года, уже свободным человеком, он руководил флотилией из 40 барж в третьем сплаве по Амуру.
Бестужев пережил в Сибири брата Николая, жену, детей, которые, как и их мать, были слабы здоровьем и умерли в раннем возрасте. В Москву он вернулся только после смерти жены в 1867 году — последним из пяти братьев Бестужевых. Умер от холеры в 1871-м.
Превратить ссылку в миссию
Жизнь декабристов в Сибири стала примером того, как образованные люди могут принести конкретную пользу, даже находясь в изгнании. Если Михаил Бестужев олицетворял личное изобретательство, то их община в целом стала мощным катализатором для развития Восточной Сибири.
«Декабристы на мельнице в Чите». Рисунок Николая Репина
Фото: Николай Репин
Появление в сибирских городах и селах образованных дворян оказало большое влияние на местную жизнь. Они занялись тем, в чем сибиряки особенно нуждались: просвещением и медициной. Иван Якушкин в Ялуторовске, преодолев сопротивление властей, открыл «ланкастерские» школы — для мальчиков и отдельно для девочек. Братья Борисовы в Малой Разводной организовали в своем доме бесплатные уроки для всех желающих.
В крае, где не хватало квалифицированных врачей, они организовали медицинскую помощь. Фердинанд Вольф, имевший медицинское образование, и Петр Борисов, талантливый самоучка, днями принимали пациентов, часто не беря платы. Городские аристократы с удивительной энергией взялись за сельское хозяйство и ремесла. Александр и Никита Муравьевы на своей ферме начали выращивать табак, арбузы и дыни, экспериментируя с акклиматизацией новых культур. Деятельность прекрасно образованных бывших аристократов была подкреплена научным подходом. Так, декабрист, ученый-естествоиспытатель, художник-акварелист Петр Борисов собрал уникальные коллекции флоры и фауны Забайкалья. Он коллекционировал растения и насекомых, разработал новую классификацию насекомых, которая была принята Парижской академией наук. Уже упомянутый Николай Бестужев открыл школу для местных детей, где преподавал им не только грамоту, но и основы естественных наук, черчение, географию. И этот список можно продолжать.
Декабристы в Сибири, в том числе Михаил Бестужев, принесли с собой не лозунги, а практические знания и готовность работать. Их школы, больницы, фермы и научные труды стали реальным вкладом в жизнь далекого сурового края и образцом служения России.