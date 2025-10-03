Суд в Петербурге отправил «гражданку СССР» на принудительное лечение в психдиспансер

Приморский районный суд Санкт-Петербурга применил к участнице запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР» принудительные мер медицинского характера, отправив ее на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Из материалов дела следует, что с августа 2022 года по ноябрь 2024 года фигурантка организовывала и вела видеоконференции запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР», изготавливала и хранила экстремистские материалы, а также рассылала письма органы власти и другие учреждения.

Помимо этого, она публиковала в соцсетях посты с призывами к вступлению в организацию, в одном из которых разместила ссылку, содержащую информацию о деятельности незаконного объединения. Суд квалифицировал действия гражданки как вербовку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербурженка, выдававшая «Удостоверения советского человека», получила семь лет.

Артемий Чулков