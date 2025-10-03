Ярославская область получит 58 млрд рублей из федерального бюджета

Ярославской области из федерального бюджета в 2026 году выделят 23,6 млрд руб., в 2027 году — 17,7 млрд руб., в 2028 году — 16,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2026–2028 годы. Согласно ему, Ярославская область получит 58 млрд руб., что больше на 6 млрд руб., чем было предусмотрено на 2025-2027 годы.

На дорожное хозяйство и транспорт регион получит 14 млрд руб., в том числе 8,9 млрд руб. — на ремонт дорог и 4 млрд руб. — на строительство моста через Волгу в Ярославле. Еще 600 млн направят на старт реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

На сферу образования региону выделят 11 млрд руб., из них 4,5 млрд — на ремонт и оснащение школ, садиков и колледжей, 1,4 млрд — на строительство школы в Красном Бору. По 7 млрд руб. Ярославской области выделят на социальную поддержку и сферу здравоохранения.

4,6 млрд руб. будет направлено на благоустройство и коммунальное хозяйство. Еще 4 млрд руб. — культуре, в том числе на реконструкцию объектов культурного наследия и строительство детских школ искусств (в Дзержинском районе Ярославля, в поселке Некрасовское и Большом Селе).

Федеральный бюджет поддержит ярославский туризм на 3,2 млрд руб. Деньги, среди прочего, пойдут на развитие инфраструктуры туркомплекса «Коприно Посад» и строительство кемпингов и глемпингов.

Алла Чижова