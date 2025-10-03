Паслер: более 2 тысяч свердловчан заявили о перебоях с отоплением

Свыше 2 тыс. жителей Свердловской области пожаловались властям на перебои в отоплении многоквартирных домов за последнюю неделю, сообщил губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства. Он подчеркнул, что большую часть обращений написали в Каменске-Уральском (673), Екатеринбурге (225), Алапаевске (95) и Кушве (84).

«Поставил задачу в кратчайшие сроки — уже сегодня — устранить последствия аварий и других факторов, влияющих на проблемы с отоплением. Ночные температуры уже опускаются ниже ноля, устойчивый минус зафиксирован на севере области. При такой погоде недопустимо оставлять людей в холодных квартирах, детей в холодных школах и детских садах»,— написал господин Паслер в своем Telegram-канале. Он добавил, что поручил главам всех округов, районов и поселений получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. На сегодня ими обладают только девять муниципалитетов из 94 в области.

На заседании правительства мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов заверил Дениса Паслера, что власти пустят тепло во все дома в течение суток. «При пуске на сетях был прорыв, заканчиваем, и все дома будут запущены. На моем личном ежедневном контроле, проводим штабы, ситуацию мониторим»,— сказал он.

Мэр Березовского Евгений Писцов пояснил, что на теплоснабжение дома на ул. Загвозкина, 18 повлияла авария на канализационном коллекторе. Денис Паслер возмутился, что «отопительный сезон начался, а люди без тепла». «Вы можете сколько угодно дискутировать, но дождетесь очевидных проблем. Водоканал муниципальный, авария произошла на наших сетях, деньги мы вам областные на эту историю выделяем. На улице уже нулевая температура»,— подчеркнул губернатор. Господин Писцов заверил главу региона, что власти Березовского «работают над вопросом».

По словам Дениса Паслера, по данным на 3 октября тепло подано в 99,7% жилищного фонда и 99,9% объектов социальной сферы Свердловской области.

Василий Алексеев