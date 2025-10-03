В Свердловской области сформировали новую Общественную наблюдательную комиссию

В Екатеринбурге начал работу новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области, сообщили пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в регионе Станислав Мищенко.

В комиссию вошли 38 человек из разных городов региона, среди которых правозащитники, журналисты, юристы, участники специальной военной операции, священнослужители и представители ветеранских некоммерческих организаций. Некоторые члены комиссии уже работали в предыдущих созывах, в частности член правления Свердловского творческого союза журналистов Сергей Плотников, общественник Николай Александров, юристы Борис Булдаков и Николай Фокин.

ОНК (Общественно-наблюдательная комиссия) — орган, который контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания в России. Срок полномочий ОНК составляет 3 года.

Председателем ОНК единогласно избран полковник полиции в отставке Рим Шакиров, который в 2022-2023 годах возглавлял региональное бюро Интерпола. Ответственным секретарем стала заведующая кафедрой прикладной социологии УрФУ Виктория Полякова. Заместителями председателя назначены Владимир Благодарев, Сергей Горнушкин, Александр Мурашкинцев, Александр Коновалов и Кирилл Форманчук.

Полина Бабинцева