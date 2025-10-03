При крушении Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

В результате крушения Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота. Воздушное судно разрушено, сообщил Межгосударственный авиационный комитет.

МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия, специалисты уже приступили к работе.

Самолет авиакомпании «Борус» потерпел крушение 3 октября в районе поселка Танзыбей. На борту находились два человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух или более человек. Причины авиакатастрофы устанавливаются.