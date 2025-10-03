По факту крушения Ан-2 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Следственный отдел на транспорте управления СКР возбудил уголовное дело о крушении Ан-2 в Красноярском крае. При аварии в самолете находилось два члена экипажа, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух или более человек (ч.3 ст.263 УК РФ).

По данным СКР, инцидент произошел около 17:40 по местному времени (13:40 мск). На место крушения выдвинулись следователи.

Как ранее сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, легкомоторный самолет Ан-2 принадлежал авиакомпании «Борус». Борт упал в 40 км от населенного пункта Танызебей Ермаковского района.